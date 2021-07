Premoli e D'Orazio sono due nuovi giocatori del Città di Varese

Il Città di Varese comunica di aver raggiunto l'accordo per il 2021/22 con il difensore Gabriele Premoli in arrivo dal NibionnOggiono e il centrocampista Andrea D'Orazio proveniente dall'Ambrosiana.

Gabriele Premoli, nato a Milano il 12 marzo 1998, ha all’attivo 117 presenze in Serie D accompagnate da 1 gol. Giovanili tra Inter, Pro Vercelli, Pavia e Pro Patria, poi nel 2016/17 fa il debutto in Serie D con la Pergolettese, club in cui vi resta anche nella stagione successiva. Nel 2018/19 approda al Fanfulla e poi al NibionnOggiono, club del quale nel 2020/21, a soli 22 anni, ne diventa capitano (il più giovane delle 166 squadre di Serie D).

Andrea D’Orazio, nato l’8 marzo 1997 a Moncalieri, nell’ultima stagione ha militato tra le fila dell’Ambrosiana, club con il quale ha realizzato 7 reti in 26 presenze. In Serie D le presenze all’attivo sono 91 suddivise con le maglie di Matelica, Borgaro, Milano City e Fossano. Il debutto in Serie D avviene nell’autunno 2016 a Matelica, società in cui è arrivato dopo il percorso giovanile avviato con il Torino e concluso con la stagione di Primavera a Carpi.