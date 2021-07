Colpi in avanti del Città di Varese: resta Ebagua, arrivano Di Renzo e Cappai

Tre ufficialità da oltre 300 gol in carriera per il Città di Varese che, dopo gli arrivi di Roberto Cappai e Luca Di Renzo e la conferma di Giulio Ebagua, è a un passo dal chiudere la rosa in vista della stagione 2021/22.

Ecco il comunicato stampa

Il Città di Varese è lieto di comunicare la permanenza in biancorosso di Osarimen Ebagua e dà il benvenuto a Roberto Cappai reduce dall'esperienza al Carbonia e Luca Di Renzo in arrivo dal Latina.

Osarminen Ebagua, attaccante nato a Benin City in Nigeria il 6 giugno 1986, dal suo arrivo a metà della scorsa stagione ha disputato 16 partite andando a segno 5 volte nei 613 minuti complessivi. Reti che hanno lasciato un segno alla stagione, come la rovesciata contro la Caronnese che è stata inserita dalla LND tra le migliori reti del campionato o quella alla Castellanzese all’Ossola dello scorso 9 maggio che – a livello personale – ha rappresentato il cinquantesimo gol con i colori biancorossi, traguardo migliorato la settimana successiva con la rete su punizione al Gozzano che è valsa 1-1.

104 le reti complessive realizzate in carriera da Ebagua: 15 in Serie D nelle uniche due esperienze con Casale (2006/07) e Città di Varese, 27 in Serie C, 62 in Serie B, di cui 39 con il Varese.

Roberto Cappai, attaccante nato a Cagliari il 20 luglio 1989, ha all’attivo 94 reti nelle undici stagioni disputate in Serie D con le maglie di Villacidrese, Tavolara, Arzachena, Nuorese, Pro Patria, Casale e Carbonia. Con i sardi del Carbonia, club in cui ha militato nel 2020/21, è andato a segno 19 volte, stabilendo il record personale di reti in una sola stagione. Nel curriculum calcistico anche quattro stagioni nei professionisti con le maglie di Nuorese, Villacifrese e Castel Rigione.

Luca Di Renzo, attaccante nato il 7 luglio 1990 a Torino, ha alle spalle nove stagioni in Serie D e due in Serie C con le maglie di Paganese e Teramo. Nel campionato di Serie D, con cui ha esordito nel 2010/11 con l’Albese, ha realizzato complessivamente 79 reti, aggiudicandosi nel 2017/18 la classifica marcatori del Girone A con i 20 gol realizzati con la maglia della Pro Sesto. Eccetto per l’ultima stagione disputata con i laziali del Latina in cui ha realizzato 10 reti, la carriera di Di Renzo in Serie D si è svolta quasi interamente tra Piemonte e Lombardia nel Girone A di Serie D: dopo l’Albese ecco le esperienze con il Valle d’Aosta, Pro Settimo, Chieri (dove nel 2015/16 andò a segno 21 volte), Folgore Caratese, Pro Sesto in due diverse esperienze e Casale.