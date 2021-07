Fabrizio Daidola è il nuovo allenatore del PDHAE

Una delle ultime panchine di Serie D piemontesi-valdostane si riempie: Fabrizio Daidola si accasa al PDHAE. L'ex tecnico del Bra, fresco dell'inaspettata separazione dalla società giallorossa, è stato nominato nuovo allenatore dei leoni di bassa valle, andando a sostituire Roberto Cretaz, dimessosi a fine stagione proprio dopo un duello fino all'ultima giornata contro il Bra, valido per il terzo posto e per la semifinale playoff.

Una scelta fortemente voluta dalla nuova dirigenza che ora attorno a Fabrizio Daidola dovrà costruire, o ricostruire, una squadra di alta caratura e da alta classifica. La scelta del tecnico è eloquente e parla di una volontà da parte della società di rimanere nelle zone nobili della classifica nelle quali è arrivata a sorpresa questa stagione. Per farlo però si dovrà intervenire in modo importante sul mercato viste le numerose uscite registratesi a fine stagione. Il primo tassello potrebbe essere la permanenza di Carmine Sterrantino. Tuttofare rapido e letale in zona offensiva, il golden boy ex Juve classe 2002 è stato corteggiato da molte squadre (tra cui il Bra), ma l'arrivo di Fabrizio Daidola potrebbe essere determinante per far rimanere un fuoriquota rivelatosi più volte decisivo nell'arco della miracolosa stagione valdostana.