Iscrizioni Serie D 2021-2022: chiusi i termini, 169 domande formalizzate, due club non si iscrivono

Chiusi i termini per le presentazione delle domande di iscrizione al Campionato di Serie D 2021-2022. Con un 'saldo' che recita che sono state 169 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2021/2022 al termine della procedura di iscrizione.

Due invece le società aventi diritto che non hanno completato l'iter per la partecipazione al campionato 2021-2022: Belluno e Union San Giorgio Sedico che non hanno invece fatto pervenire la domanda al Dipartimento Interregionale.

La documentazione fornita dai 169 club passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro lunedì prossimo. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato al 28 luglio (ore 14), il giorno successivo la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere le società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace.