Breno, ecco il primo colpo: Mattia Mauri

Primo acquisto di questa sessione estiva per il Breno, che nel pomeriggio odierno ha ufficializzato l'ingaggio di Mattia Mauri.

Seconda punta classe 1992, Mauri arriva dal Desenzano Calvina, dove nell'ultimo campionato terminato al sesto posto in classifica ha siglato 4 reti in 28 partite. Prima del biennio con i bresciani, il nuovo attaccante di Mario Tacchinardi aveva trascorso la miglior stagione al Ciliverghe in Serie D, dove era riuscito a segnare 14 reti in 30 partite.

Il Breno così accoglie la prima faccia nuova dopo alcuni giorni di rinnovi che hanno portato alla conferma del portiere capitano Marco Serio, Gabriele Mondini, Daniele Brancato, Mattia Pelamatti e Lorenzo Melchiori.