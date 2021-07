Desenzano Calvina operazione fantasia: preso Giacomo Marangon

Il Desenzano Calvina piazza un altro colpo in entrata nel suo mercato fatto di nomi illustri che militano da molti anni in Serie D. A questa lista si aggiunge Giacomo Marangon.

Seconda punta classe 1992 con una lunga esperienza all'Adriese, da dove arriva, e che gli ha permesso di conoscere da molto vicino Michele Florindo, che ritrova proprio a Desenzano, come gli stessi Aliu e Boscolo, anche loro nuovi arrivi in casa bresciana in questa sessione di mercato.

Prima di trascorrere sei stagioni all'Adriese con in mezzo un anno alla Clodiense, Marangon ha disputato 4 stagioni al Delta Porto Tolle, di cui una in Lega Pro.

Nello scorso campionato di Serie D Girone C, il nuovo calciatore del Desenzano ha siglato 10 reti in 26 presenze. Il raggiungimento della doppia cifra è quasi sempre stato una costante nella carriera di Marangon che infatti lo ha raggiunto nelle ultime 5 stagioni. Il record di marcature è del 2018/19 con la maglia dell'Adriese: 20 gol in 31 partite disputate.

Florindo ha salutato Mauri e Recino, ma il Direttore Sportivo Olli gli ha messo a disposizione un tris di attaccanti di categoria superiore come Aliu-Ferrari-Marangon.