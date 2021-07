Casale, ufficiali le dimissioni del Consiglio Direttivo. Michele Padovano e cordata vicini all'ingresso

Nella mattina di oggi, giovedì 29 luglio, il Consiglio Direttivo del Casale FBC ha rassegnato le dimissioni. Una mossa che scioglie ogni dubbio sul passaggio di mano della società monferrina a favore della cordata guidata da Michele Padovano, ex calciatore della Juventus. A darne l'ufficialità è lo stesso casale tramite la pagina Facebook sulla quale riporta il comunicato:

«Questa mattina Ettore Accornero, Lino Gaffeo, Giovanni Fasce, Piero Gaidano, Lorenzo Giusio, Moreno Scalambra e Vittorio Turino hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo del Casale Fbc. Nella consapevolezza di avere agito in questi anni con amore e impegno verso la maglia nerostellata, auguriamo ai tifosi , tesserati, giocatori e parenti del settore giovanile del Casale Fbc che tanto ci hanno dato in questo periodo il massimo della felicità. Sempre forza Casale!!»

Mancano le dimissioni del presidente Giuseppino Coppo, che dovrebbe rimanere come presidente onorario. Come riportato già sul giornale di questo lunedì, la nuova fisionomia societaria dovrebbe prevedere Simone Servetti, rappresentante del fondo Console, come presidente, Michele Padovano come DG, Marco Rizzieri Ds e Marco Sesia allenatore. Da capire come e se la nuova proprietà apporterà ulteriori modifiche all'organigramma a partire dalle panchine giovanili, arrivando fino alle altre cariche societarie presenti nel consiglio direttivo.