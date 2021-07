Vis Nova, doppio ingresso dalla Casatese: Federico Frigerio e Gabriele Gambazza

Passano i giorni e le rose delle squadre di Serie D cominciano sempre di più ad assomigliare a quelle definitive che affronteranno il campionato 2021/22 con il via in programma per il 19 settembre. Questo discorso vale anche per la Vis Nova, che nelle ultime ore ha concluso 5 operazioni: due nuovi acquisti e tre rinnovi.

Partendo dai primi, arrivano entrambi dalla Casatese e sono Federico Frigerio e Gabriele Gambazza, che dopo essersi combattuti il posto da titolare sulla fascia sinistra di difesa in biancorosso faranno presumibilmente lo stesso nelle Lucertole. Una coppia di laterali che insieme rappresenta il giusto mix di esperienza e freschezza, essendo nati Frigerio nel 1992 e Gambazza nel 2000. Nonostante i soli 21 anni, però, quest'ultimo ha già una certa dimestichezza con la categoria visto che nelle ultime due annate, con NibionnOggiono e Casatese, ha collezionato ben 42 presenze, dato ancora più importante se si ricorda come la stagione 2019/2020 non sia arrivata alla sua naturale conclusione. Quindi ecco i colpi numero due e tre del mercato della Vis Nova che seguono quello che ha portato in neroverde Samuele Calmi, altro ex NibionnOggiono.

Non solo forze fresche, ma anche la conferma di altre pedine importanti per il tecnico Marco Caddeo, che potrà contare su Marcelo Orellana Cruz, Andrea Venier e Maguette Fall, che hanno trovato l'accordo con la società per rimanere un altro anno a Giussano. I primi due sono elementi molto utili nel discorso fuoriquota visto che sono, rispettivamente, un 2000 e un 2001, con il primo che ha comunque ottenuto un grande spazio l'anno scorso con Mastrolonardo in panchina. Discorso diverso per Fall, arrivato in inverno dalla Casatese e in grado di mettere il suo marchio sulla salvezza della Vis Nova con 6 gol in 23 presenze.