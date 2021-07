Caronnese, primo colpo: dal Como ecco Matteo Vincenzi

La Caronnese batte il primo colpo del proprio mercato estivo e lo fa accaparrandosi un giovane centrocampista di belle speranze come Matteo Vincenzi.

Classe 2002, il nuovo rinforzo della rosa di Manuel Scalise, ha già avuto la possibilità di esordire in Serie C con il Como in occasione dell'ultima giornata dello scorso campionato in casa del Novara. In terra piemontese, inoltre, Vincenzi ha voluto esagerare, visto che nei 6 minuti nei quali è stato in campo è riuscito a trovare anche la via della rete al secondo minuto di recupero fissando il risultato finale sul 5-0. Tra l'altro il gol siglato ha il sapore di 'vendetta', visto che Vincenzi ha indossato la maglia del Novara nell'Under 17.

Percorso di crescita, quello del centrocampista del 2002, che inizia con la Varesina e termina con il Como, con cui gioca nella Berretti arrivando la scorsa annata in Primavera, ma assaporando fin da subito aria di prima squadra fino alla gioia dell'esordio nel calcio professionistico.

Ora la Serie D per un giovane di belle speranze chiamato a dimostrare il proprio valore anche con i grandi.