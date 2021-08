Addio NibionnOggiono, nasce il Sangiuliano City Nova Football Club

La notizia era nell'aria già da qualche settimana ed ora è finalmente ufficiale: è nata la nuova società della famiglia Luce, che ha preso il nome di Sangiuliano City Nova Football Club e parteciperà al massimo campionato dilettantistico al posto del NibionnOggiono, da cui ha acquistato il titolo sportivo. Teatro delle partite di Serie D e Juniores Nazionale sarà il centro sportivo comunale di Nova Milanese. Il neonato club, il cui presidente è Andrea Luce, non sostituirà il Città di Sangiuliano, la cui attività sarà però limitata al solo ambito giovanile di base.

Questo il comunicato diffuso oggi dalla società: «Da oggi è finalmente ufficiale la nascita di “Sangiuliano City Nova Football Club”, società radicata nel territorio di San Giuliano che disputerà la Serie D. La famiglia Luce ha infatti scelto di investire nuovamente in un progetto che vedrà l’ulteriore valorizzazione del territorio attraverso il calcio. L’operazione di acquisizione della società NibionnOggiono, con la nomina di Andrea Luce a presidente, Mariano Cardamone vice presidente e Alberto Palesi consigliere e successivamente il cambio di denominazione sociale, hanno dato vita alla nuova realtà che sarà al via del prossimo campionato nazionale di Serie D, oltre al campionato della Juniores nazionale e a tutte le categorie regionali giovanili».

Nella seconda parte viene spiegato dettagliatamente dove si svolgeranno partite e allenamenti: «L’attività settimanale di allenamento e preparazione si svolgerà a San Giuliano, mentre le gare interne di prima squadra e Juniores nazionale si disputeranno nel centro sportivo comunale di Nova Milanese, per ragioni di territorialità con la vecchia società come previsto dal regolamento della Figc, ma le formazioni giovanili invece potranno disputare le loro gare interne nel territorio di San Giuliano. Attività agonistica quindi che avrà come riferimento il Sangiuliano City mentre il Città di Sangiuliano proseguirà la propria attività con il settore giovanile di base, conservando il logo e il numero di matricola. Da oggi quindi inizia un nuovo e ambizioso progetto calcistico targato ancora una volta famiglia Luce».