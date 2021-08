Amichevole Città di Varese-Inter Under 19: Di Renzo e Mamah trascinano la squadra di Ezio Rossi

Sessantasette giorni dopo l’ultima uscita del campionato il Città di Varese fa ritorno al “Franco Ossola” per affrontare la Primavera dell’Inter nella seconda uscita amichevole del pre-campionato. Un test, a cui tra i 500 spettatori hanno assistito anche il governatore lombardo Attilio Fontana e l'ad interista Giuseppe Marotta, che ha dato altre indicazioni positive ai biancorossi dopo quelle arrivate quattro giorni prima in casa dell’FBC Saronno: 2-0 il risultato finale (sigilli di Di Renzo e Mamah) giunto dopo una prestazione di buon livello per i biancorossi, che sono usciti tra gli applausi del proprio pubblico.

Ezio Rossi imposta il Città di Varese con un 3-4-1-2 che nel primo tempo vede Foschiani e Bertoletti abbassarsi sulla linea dei difensori (Mapelli, Monticone, Parpinel), con D’Orazio e Gazo a dare equilibrio e sostanza in mediana e Mamah a supporto di Minaj e Di Renzo.

Il pomeriggio si mette subito sul binario giusto per il Città di Varese che nel giro di dieci minuti trova il doppio vantaggio grazie alle reti di Di Renzo e Mamah: l’ex Latina sblocca con una conclusione chirurgica da fuori area (2’) mentre Mamah raddoppia al 9’ dopo aver raccolto la respinta di Basti sul cross di Bertoletti da sinistra. Un doppio vantaggio che i biancorossi hanno legittimato ampiamente nei minuti successivi in cui si sono contati anche un palo colpito da Mapelli dopo un’azione personale (24’) oltre alle opportunità per Di Renzo e Foschiani. Città di Varese con buona gamba, personalità e attenzione difensiva, tanto che all’Inter nel primo tempo è stato concesso solo un tiro in porta da calcio piazzato (Casadei) che Trombini ha fatto suo senza patemi.

Nella ripresa il Città di Varese cambia pelle con le sette sostituzioni nel primo quarto d’ora ma non spirito e attenzione: le occasioni sono meno rispetto al primo tempo ma i pericoli praticamente zero, eccetto per una punizione a due in area all’ottavo minuto che l’Inter ha sprecato. I biancorossi sono bravi a portare la partita sui binari a loro più favorevoli anche riguardo i ritmi di gioco per poi provare a pungere in velocità. Pastore (colpo di testa al 24’ su servizio di Gibertoni) e Alessandro Baggio dopo una ripartenza (29’) hanno creato qualche patema alla retroguardia interista.

CITTÀ DI VARESE-INTER UNDER 19 2-0

RETI: 2’ Di Renzo (V), 9’ Mamah (V)

CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini (1’ st Priori, 38' st Pedretti); Mapelli (38' st Battistella), Monticone (31’ st Quaini), Parpinel (1’ st Premoli); Foschiani (16’ st Gibertoni), D’Orazio (31’ st Disabato), Gazo (16’ st Baggio Leonardo), Bertoletti (1’ st Baggio Alessandro); Mamah (31’ st Ebagua); Minaj (1’ st Pastore), Di Renzo (16’ st Aiolfi). A disp. Mendillo, Ritondale. All. Rossi.

INTER UNDER 19 (4-3-3): Basti (1’ st Rovida); Zanotti (1’ st Silvestro), Fontanarosa (1’ st Villa), Matjaz, Pelamatti (31’ st Cortinovis); Casadei (16’ st Kamate), Sangalli (31’ st Owusu), Wieser (31’ st Dervishi); Peschetola (16’ st Grygar), Sarr (31’ st Bonavita), Andersen (16’ st Goffi). A disp. All. Chivu.

ARBITRO: Faye di Brescia.

ASSISTENTI: Adragna di Milano e Liuzza di Milano.

AMMONITO: Fontanarosa (I).