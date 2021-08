Ponte San Pietro, un giovane in volo vero i professionisti: Luca Bonassi firma per l'Empoli

Dal Ponte San Pietro a un club di Serie A. È quanto sta accadendo a Luca Bonassi: il centrocampista classe 2004, prodotto del Settore Giovanile del club bergamasco, è infatti un nuovo calciatore dell'Empoli. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma è tutto fatto: il ragazzo potrà giocare in Under 18 e in Primavera e sbarca in uno dei vivai più prolifici d'Italia. Non solo a livello di calciatori "sfornati" per il professionismo, ma anche per titoli vinti: la Primavera di Antonio Buscè è infatti Campione d'Italia in carica.

Il trasferimento di Bonassi è una vittoria per il Ponte San Pietro, che manda un suo ragazzo nei professionisti dopo averlo plasmato e fatto crescere nelle proprie giovanili: un risultato importante e di prestigio per la società, che si conferma tra i top club delle provincia e non solo a livello di vivaio. Nella sua trafila, dall'Under 14 fino alla prima squadra, Bonassi ha incontrato tecnici come Camillo Beretta, Omar Locatelli, Valerio Pirovano e Luca Mascaro, che lo ha accompagnato nel passaggio più complicato, quello dall'Under 17 alla prima squadra saltando di fatto la Juniores. Nella stagione 2020-2021, sotto la guida di Giacomo Curioni, ha messo insieme 16 presenze in Serie D collezionando 1085 minuti giocati. Già punto di riferimento di tutte le Rappresentative regionali giovanili della Lombardia (nel suo palmares anche uno Scudetto con l'Under 15 di Cristiano Gazzola), Bonassi nelle ultime settimane si è distinto con la maglia della Nazionale Under 18 LND venendo premiato anche come miglior giocatore della Lazio Cup.

Centrocampista di assoluta duttilità, Bonassi è una pedina che può giocare in diversi ruoli avendo sperimentato tante posizioni nelle giovanili prima di affermarsi come mezz'ala sinistra in prima squadra. I suoi primi passi sono da esterno destro, alto o basso non c'è differenza, la consacrazione arriva come terzo di centrocampo con il Ponte San Pietro e con la Nazionale Under 18 il ct Giuliano Giannichedda lo ha impiegato anche come trequartista nel 4-2-3-1. Dalla sua parte, oltre a indiscutibili qualità tecniche e fisiche, c'è anche un feeling importante con il gol: sono infatti 14 le reti messi a segno in Under 15, 15 nell'Under 16 e 3 (in 4 partite prima dello stop dei campionati) con l'Under 17. Numeri agevolati anche da ottime qualità di calcio sulle palle inattive. Adesso lo aspetta il compito più difficile, quello di affermarsi in un club professionistico. Per età, potrà essere impiegato sia con l'Under 18 che con la Primavera 1, dove a centrocampo giocano "mostri sacri" della categoria come Jacopo Fazzini (2003), Kristian Asllani (2002) e Tommaso Baldanzi (2003). Ma se loro sono il presente, Luca è il futuro. E l'Empoli conta su di lui.