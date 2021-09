Desenzano Calvina di cinquina sulla Primavera del Brescia: doppio Pojani poi Ferrari, Ricciardi e Ricozzi, Ferro per la bandiera

A Pozzolengo il Desenzano Calvina non le manda a dire e piega con un netto successo (una cinquina) la Primavera del Brescia. Da segnalare però la rete di Ferro, maturata al 18' della ripresa, quando dopo un quarto d'ora scarso dal suo ingresso in campo il giocatore bresciano ha raccolto un bell'invito di Bertazzoli per accorciare le distanze col suo sinistro. Rimarrà un fuoco di paglia, perchè il Dese in questo appuntamento ha fatto valere tutta la sua esperienza e tutta la sua fisicità per indirizzare fin dal via la disputa sul binario desiderato. D'altronde l'impegno serviva a Florindo per oliare il suo 4-3-2-1 in vista dell'esordio in campionato fissato per domenica 19 settembre: quale miglior modo per farlo se non contro una formazione che comunque può rappresentare un ottimo sparring patner come il Brescia Primavera? Buone indicazini sia per Florindo che per Aragolaza, comunque, perchè questo è il momento di sperimetare per entrambi. Torndando al match, è bastato solo un giro di lancette per vedere Pojani andare in rete dopo aver intercettato un gran cross di Franzoni da calcio d'angolo. Una partenza lampo che ha di certo scosso le baby rondinelle, ancora a digiuno di appuntamenti contro squadre così fisiche e organizzate. Così, nemmeno 5 giri di lancette più tardi, ecco il raddoppio gardesano firmato da Ferrari che beffava l'estremo bresciano con un pallonetto al bacio. Un uno-due bello bello che ha sortito gli effetti sperati, nonostante qualche tentativo del Brescia delegato a Trezza e Del Barba, con il primo che lanciava il secondo il quale però non riusciva ad inquadrare il bersaglio grosso.

Sempre Del Barba, a metà primo tempo, cercava di portare via i suoi dall'impasse ma in quel caso era Rovelli, il numero uno gardesano, a rispodergli negativamente. Insomma, controllo assoluto del Desenzano Calvina e Brescia ancora intento alla ricerca della soluzione del rebus. Anche nella ripresa qualcosa di simile al primo tempo, col Dese che si portava sul 4-0 grazie alle reti di Pojani (ancora lui, ispiratisismo, in gol con preciso diagonale) e Ricciardi (gol al volo sotto la traversa su assistenza di Ferrari, e chi se non lui?). Il tutto, così come nel primo tempo, nella prima manciata di minuti dal rientro dagli spogliatoi. Manita nel finale, in pieno recupero, per il Desenzano Calvina, che fino a quel momento seguitava a spingere sull'acceleratore: quindi Ricozzi, lesto nell'intercettare un retropassaggio difesivo, offriva il piattone per il definitivo 5-1. Florindo può dirmire sogni tranquilli, la suqadra gioca e sta crescendo, oltre ad avere un Ferrari in versione assistman che è sempre al centro delle trame gardesane. Sabato 4 settembre i ragazzi di Desenzano - per immettere ulteriore benzina nelle gambe in vista del campionato - scenderanno ancora in campo per la partita amichevole contro i pari livello del Campodarsego, sempre tra le mura dello stadio "Tre Stelle - Francesco Ghizzi" di Desenzano del Garda.

IL TABELLINO

DESENZANO CALVINA – BRESCIA CALCIO PRIMAVERA 5-1 (pt 2-0)

RETI: 1’ pt Pojani (DC), 5’ pt Ferrari (DC), 2’ st Pojani, 5’ st Ricciardi, 18’ st Ferro (B), 46’ st Ricozzi (DC)

DESENZANO CALVINA (4-3-1-2): Rovelli; Pawluczuk, Turlini, Giani (31’ pt Ricciardi), Quaini; Pojani (14’ st Ruffini), Pinardi, Gerevini (31’ pt Amidani, 14’ st Marangon); Franzoni (14’ st Munaretto); Forlani, Ferrari. Allenatore: Michele Florindo

BRESCIA CALCIO PRIMAVERA (4-2-3-1): Prandini; Boafo, Danesi, Mor, Lonati, Castellini, Manu, Tomella, Del Barba, Trezza, Bertazzoli. Allenatore: Gustavo Aragolaza

ARBITRO: Esposito di Bergamo; assistenti Pagano di Brescia e Zanibelli di Brescia

RECUPERO: 1’ + 5’