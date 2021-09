L'Arconatese fa festa al "Franco Ossola" grazie a Parravicini e ai calci di rigore

Novanta minuti di buon calcio al "Franco Ossola" dove, dopo l'esecuzione dei calci di rigore, è l'Arconatese a festeggiare l'approdo al primo turno di Coppa Italia. Il confronto ha visto due squadre che, per essere la prima partita della stagione, sembrano già essere a buon punto in vista dell'esordio in campionato di settimana scorsa. Due gli uomini copertina della giornata per quanto riguarda i novanta minuti di gioco: i centravanti Luca Di Renzo sul versante del Città di Varese e Nicolas Parravicini su quello della squadra di Giovanni Livieri.

Sette le assenze nella fila del Città di Varese, con il tecnico Rossi che ha arruolato per l’occasione tre Under 19 tra in convocati (Sofio, Petrella e Ritondale). Assetto tattico confermato con il terzetto difensivo composto da Premoli-Mapelli-Parpinel, con Alessandro Baggio e Foschiani sulle corsie e portare la linea a cinque. In mezzo al campo tocca a Gazo e D’Orazio, con Pastore trequartista alle spalle di Mamah e Di Renzo.

Giovanni Livieri si dispone con lo stesso assetto del collega Rossi: 3-4-1-2 che vede sul fronte offensivo l’ex di turno Salvatore Lillo agire alle spalle di Parravicini-Longo, mentre sugli esterni c’è spazio a Spera e Albini che in fase difensiva portano la linea a cinque affiancando Rondanini, Luoni e Bianchi.



Lex dell’ex. Salvatore Lillo, che nella scorsa stagione in maglia biancorossa andò a segno proprio contro l’Arconatese, è il trascinatore della prima frazione della compagine gialloblù. Sempre prpnto a proporsi, accompagnare e rifinire: dal suo piede arriva l’imbucata perfetta per Parravicini che dopo cinque minuti di gioco porta in vantaggio i suoi con un rasoterra a fil di palo, poi al quarto d’ora prova l’imbucata per Longo che, dopo aver superato Parpinel, apre troppo il piede e mette fuori da buona posizione. L’avvio di gara è stato decisamente in favore della squadra guidata da Giovanni Livieri che al 9’ ha visto negarsi dalle unghie di Foschiani il 2-0 sulla zuccata di Parravicini. Arconatese che nella prima mezzora pare decisamente più pimpante ma al primo errore viene infilata da un Città di Varese pratico. Bianchi gioca all’indietro di testa per Spada un pallone sanguinoso sul quale si avventa Di Renzo che poi subisce fallo da rigore dall’estremo difensore ospite all’altezza della linea di fondo: dal dischetto l’ex Casale, Folgore Caratese e Latina spiazza Spada e firma il pareggio. Un gol che accende il Città di Varese che, tre minuti più tardi, va vicino a ribaltare il risultato con un’azione veloce avviata da una giocata magistrale di Di Renzo ai trenta metri per Alessandro Baggio; l’ex Bra vola sulla destra e mette in mezzo un cross teso per Pastore che si avventa di testa e però conclude clamorosamente fuori da pochi passi.



Giravolta. Il Città di Varese dell’avvio del primo tempo è stato praticamente un ricordo nella ripresa: la squadra di Rossi parte subito con il piede giusto e dopo tre minuti trova il vantaggio dopo una bella combinazione nata ancora una volta da un’intuizione di Di Renzo nelle vesti di ispiratore. Pallone rapido col tempo giusto per Foschiani sulla sinistra; l’ex Pordenone mette in mezzo per Mamah che, dopo un rimpallo pesca il mancino vincente nel cuore dell’area. Per il giocatore nigeriano classe ’98 spazio all’esultanza con tanto di rovesciata come avvenuto nell’amichevole con l’Inter dopo il gol nella stessa porta. Vantaggioche dura dodici minuti perché l’Arconatese, dopo aver rischiato il 3-1 (D’Orazio ha mancato l’impatto col pallone di pochi millimetri sul cross di Di Renzo) ha trovato il pareggio con l’ariete Parravicini di testa su servizio perfetto di Vecchiarelli. Il Città di Varese prova a scuotersi immediatamente con la conclusione da fuori di Pastore e poi con la combinazione avviata e conclusa da Di Renzo (32') che ha visto protagonisti D'Orazio e Pastore. Nel finale, poi, occasioni per Minaj (Città di Varese) e Colleoni (Arconatese).

IL TABELLINO

Città di Varese-Arconatese 2-2, 6-7 dopo i rigori

Sequenza rigori: Parpinel (V) gol, Romeo (A) gol, Mapelli (V) gol, Siani (A) gol, Minaj (V) gol, Rondanini (A) gol, Pastore (V) parato, Gnecchi (A) gol, Ebagua (V) gol, Colleoni (A) gol.

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 5' Parravicini (A), 36' rig. Di Renzo (C), 3' st Mamah (C), 15' st Parravicini (A).

CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini 6, Premoli 6, Mapelli 6, Parpinel[01] 6.5, Baggio A.[02] 6.5, D'Orazio 6.5, Gazo 6, Foschiani 6.5, Pastore 7, Di Renzo 8 (42' st Ebagua sv), Mamah 6.5 (26' st Minaj[01] 6). A disp. Priori, Battistella, Petrella, Ritondale[03], Sofio, Baggio L., Aiolfi[03]. All. Rossi 6.

ARCONATESE (3-4-1-2): Spada[03] 6.5, Rondanini 6.5, Luoni 6.5, Vecchierelli[00] 7 (43' st Gnecchi[00] sv), Bianchi 5.5, Romeo 6, Albini[01] 6.5 (40' st Colleoni[01]), Spera 6 (36' st Marcone sv), Parravicini 8 (36' st Siani sv), Lillo 7.5 (43' st Santonocito sv), Longo[02] 6. A disp. Gambazza[03], Zucchetti, Medici[02], Principi[02]. All. Livieri 6.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 6.5.

COLLABORATORI: Gaglini di Sondrio e Montanelli di Lecco.

AMMONITI: Longo[02] (A), Parravicini (A), Luoni (A), D'Orazio (C), Mapelli (C).