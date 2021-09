In Serie D la ‘rivolta’ dell’Alcione mentre in Coppa è subito festa Novara in un turno preliminare con colpi a sorpresa a Varese e Carate

In Serie D primo weekend di Coppa Italia con in campo il turno preliminare e la prima uscita trionfale del Novara Fc che allo stadio Piola, gremito nei 500 posti disponibili al pubblico, stende l’RG Ticino nel segno della sua bandiera Pablo Gonzalez. Esultano Fossano (ai danni del Chieri), Saluzzo (contro un’ottimo Asti) e Gozzano (primo sorriso nel derby col Borgosesia) mentre si decidono ai rigori le gare tra Caravaggio e Tritium, Folgore Caratese e Alcione e Città di Varese e Arconatese in un turno scintillante. Ponte San Pietro, Virtus Ciserano e Vis Nova invece sembrano avere già passo e mentalità giusta

Intanto però, dopo la sospirata ufficializzazione dei gironi del campionato arriva la comprensibile e clamorosa protesta dell’Alcione, dirottato nel girone emiliano mentre arriva la deroga al mercato per il Novara in vista di un campionato super-compresso con ben sei turni infrasettimanali… Focus poi sull’Under 19 con i gironi, gli ultimi colpi di mercato e il Memorial Maroso vinto dal Varese.