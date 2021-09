Casale da urlo, Chieri festeggia la ‘tredicesima’. Tra Novara Fc e Asti è spettacolo! Tra Saluzzo e Bra derby con punti

Prima giornata di Campionato per il Girone A di Serie D con la netta affermazione della squadra di Marco Sesia, rinnovata e scintillante contro un RG Ticino apparso un po’ acerbo. Bella vittoria del Chieri di Didu a celebrare la tredicesima stagione consecutiva in Serie D. Spettacolare la gara al Piola di Novara con l’Asti che riagguanta il pareggio con l’infinito Piana e il Varese di Ezio Rossi che sbanca Lavagna. Gozzano rimedia allo svantaggio con l’Imperia per un pari che va un po’ stretto, il Derthona beffato nell’anticipo a Vado mentre per Daidola è buona la prima in casa PDHAE contro il Sestri. Derby scintillante tra Saluzzo e Bra mentre il Fossano si mangia le mani per il ko interno con il Ligorna per un penalty sbagliato e troppe occasioni non concretizzate.