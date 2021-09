Il Bra cade col Vado, Ballabio affonda l'Alcione

Si è disputata gran parte del primo turno di Coppa Serie D: si risolve a favore del Caravaggio la sfida ai rigori in casa del Brusaporto, finita ai tempi regolamentari 1-1. Sempre in Lombardia Giuseppe Argento fa sorridere Caronno mettendo a segno una doppietta contro il Sangiuliano City (2-0). Nel "derby" tra Castellanzese e Legnano ha la meglio la truppa neroverde grazie alla doppietta di Braidich e la rete decisiva di Roberto Colombo. Bene il Franciacorta in casa del Desenzano Calvina (1-2) e la Vis Nova che supera 2-1 l'Alcione. Passa anche il Breno con un 3-0 alla Real Calepina.

In Piemonte sorride l'Hsl Derthona che torna vincitore dalla trasferta in casa del Lentigione (1-2) e il PDHAE che passa ai rigori contro il Casale. Coppa amara per il Bra che perde in casa contro il Vado. Rimanendo nella Granda il Fossano rifila un poker al Saluzzo grazie alla rete del 2003 Scarafia e doppietta di Menabò. Nell'altro derby, però in terra novarese, il Gozzano esce sconfitto con il Novara.