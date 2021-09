Castellanzese-Vis Nova: un doppio Chessa regala i primi tre punti ad Ardito, Caddeo si interroga

La Castellanzese era tenuta a dare una risposta dopo il passo falso nella prima di campionato e la vittoria in Coppa Italia con il Legnano: gli uomini di Ardito hanno risposto presenti battendo fra le mura amiche del “Provasi” una Vis Nova che ha faticato notevolmente nel creare gioco e soprattutto che non è mai stata veramente insidiosa (eccetto per la punizione di Valtulina al 40' della ripresa). L'eroe di giornata è Mario Chessa, MC7 – come ormai è soprannominato a Castellanza – che stende le lucertole di Caddeo con un gol per tempo (42' e 43' della ripresa). Ardito...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con