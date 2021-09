Città di Varese-Fossano, biancorossi per un'ora impeccabili, nel finale è Priori a salvare i tre punti

Città di Varese a sei punti, Fossano a zero: dopo centottanta minuti di campionato il responso è questo ma per la squadra di Fabrizio Viassi l’ottimismo non deve affatto mancare. I novantasei minuti complessivi dell’Ossola hanno detto che il Città di Varese di quest’anno è una squadra fatta di pasta diversa rispetto alla scorsa stagione quando partite come quella di oggi difficilmente si sarebbero riuscite a portare a casa. All’Ossola soprattutto visto che nello scorso campionato il fattore campo ha penalizzato i biancorossi. Quest’anno è diverso, almeno così hanno detto le prime due partite che Ezio Rossi ha dovuto affrontare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con