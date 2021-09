PDHAE: esonerato Fabrizio Daidola, torna Roberto Cretaz

È finita prestissimo l'era di Fabrizio Daidola in Valle d'Aosta. A poche ore dalla seconda giornata di campionato, 3-0 in casa del Bra che lo stesso Daidola ha guidato a lungo, la società Orange ha optato per il cambio di allenatore. Il nome nuovo in realtà non è nuovissimo, perché si tratta di Roberto Cretaz: il tecnico valdostano ritorna quindi per la terza volta alla guida dei leoni. Volante che aveva lasciato di sua sponte non più tardi di tre mesi fa. Insieme al tecnico dovrebbe tornare anche il Direttore Sportivo, Luca Padovano.