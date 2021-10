Sona-Castellanzese: Pavan e Barellini vanno a segno, ma la scena è tutta del portiere rossoblù Dal Bosco

Il Veneto si rivela stregato per la Castellanzese. Con un gol per tempo il Sona stende i neroverdi che non riescono a invertire il senso di marcia, nonostante le svariate occasioni create da Chessa e Colombo vanificate da un Dal Bosco (portiere classe 2003) in gran rispolvero. La squadra di Damini sovrasta la Castellanzese con la fisicità, andando a colmare il divario tecnico che sicuramente è visibile. Il 4-3-2-1 del Sona si rivela modulo vincente, capace di arginare ogni singolo pericolo creato dalla Castellanzese. Al triplice fischio il risultato è netto, 2-0 per il Sona che può sorridere, mentre i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con