Un Chieri da applausi e da primato, ruggito Hsl Derthona, Bra e il suo Alfiero… Ed è partita anche l'Under 19 Nazionale (finalmente!)

Terza giornata da incorniciare per il Chieri che supera l’Imperia e vola a punteggio pieno in vetta, da solo, in un girone dove le corazzate, presunte o reali, stentano a dettare il passo. I leoni di Zichella intanto sbancano Caronno (prestazione davvero incolore e chissà che non arrivi qualche ‘scossone’…) mentre il Fossano di Viassi si prende finalmente ciò che merita stendendo il Sestri Levante. Il Bra è sempre più la terra di Alfiero che con due zampate espugna Lavagna mentre il PDHAE con nuovamente Cretaz in panchina (dopo l’esonero non tecnico e ‘paradossale’ di Daidola) supera la Sanremese. Prima vittoria del Novara nel recupero contro un Città di Varese che ha di che recriminare… Zampata Gozzano e pareggio firmato dal 2004 Trevisiol dell’Asti col Borgosesia.

Partito anche (finalmente!) anche il campionato Under 19 Nazionale, con il Chieri di Viola che imita la prima squadra, partendo col piede giusto e superando in una bellissima gara, il Fossano. Spettacolare il pareggio tra Bra e Hsl Derthona mentre il Saluzzo fa il colpaccio in casa dell’RG Ticino. Casale sorride nella terra dei fiori così come l’Asti fa subito il galletto contro l’Imperia.