Esame di maturità Chieri, Novara d’autorità, Derthona che leoni!

Dopo un turno infrasettimanale coi botti, la quinta giornata ripropone temi già sentiti e squadre da copertina. Il Chieri di Didu, dopo la rimonta con ko ad Asti, supera il Ligorna, si riprende la corona e nella sua scia si inserisce il Novara Fc di Marchionni che al Piola non lascia speranze al Bra e comincia a fare la ‘voce grossa’.

Grande vittoria invece per l’Hsl Derthona di Zichella che sorprende al 'Palli' il Casale di Sesia nel ‘derby’ tra ex allenatori del Toro. Beffato e raggoiunto l’Asti dall’Imperia con i galletti che continuano la loro marcia con autorevolezza. Gara dalle tante emozioni tra Borgosesia e Città di Varese con un pareggio finale tutto da rivivere. Niente da fare per il Fossano con la Sanremese così come il Saluzzo cade in casa con il Vado pur lottando.

Punto anche per il Gozzano che vede sfumare la vittoria e sconfitta per l’RG Ticino in casa della Lavagnese al di là dei propri demeriti e in attesa del recupero di França per incidere di più sotto porta. Pareggio tra PDHAE e Caronnese che accontenta più gli ospiti, ancora senza vittorie, ma che tornano almeno con un punticino a casa.