Incantesimo Novara Fc senza primato. Il Chieri riprende il Varese, Hsl Derthona da leoni

Sesta giornata quasi tutta d’anticipo in vista del turno infrasettimanale. Il Chieri rimonta a Varese e mantiene lo scettro con in scia l’immacolato e ancora imbattuto Novara Fc che con il rigore di Gonzalez a pochi minuti dalla fine stava per prendersi il trono, sfumato nei secondi finale con il pareggio ligure.

Applausi al Gozzano, altra imbattuta del gruppo, che fa la sorpresa a Bra mentre risuona il ruggito dell’Hsl Derthona che supera l’Asti e guarda il panorama… Bella vittoria del giovane Borgosesia di Lunardon in casa di un’Imperia che ha cambiato proprietà e tecnico ma non ha cambiato ‘pelle’.

Ancora niente vittoria per l’RG Ticino nonostante il debutto di Carlos França mentre il PDHAE dà vita a una gara spettacolare e un po’ ‘folle’ in casa del Vado. Sussulto Caronnese che vede sfumare nel finale la vittoria contro il Casale mentre il Saluzzo cade in trasferta con la Sanremese e guarda già avanti per provare a invertire la rotta.