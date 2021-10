Castellanzese-Desenzano Calvina: botta e risposta fra Aliu e Compagnoni, al 91' ancora Aliu regala i tre punti ai bresciani

Castellanzese che per risollevarsi ha deciso, nella serata di domenica, di affidare la guida tecnica a Corrado Cotta; il neo allenatore neroverde ha subito optato per il cambio di modulo, dal 3-5-2 si passa al 4-4-2. Il Desenzano Calvina si presenta dopo la sconfitta casalinga con il Sangiuliano City Nova. A mettere in saccoccia i tre punti sono gli uomini di Florindo, però il finale da parte del tecnico biancazzurro è decisamente amaro e di cattivo esempio. A passare in vantaggio è il Desenzano, con la splendida capocciata di Aliu, nella ripresa Compagnoni (sempre di testa) rimette tutto in equilibrio....

