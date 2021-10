Mugugni a Varese, Rossi in bilico. Chieri da applausi, Derthona e Casale da grandi

Alla fine del match casalingo chiuso in parità con l’Asti scoppia il malumore della tifoseria del Città di Varese, delusa per il quarto pareggio nelle ultime sei giornate e una vetta distante ben nove punti. Il pubblico, nel finale, si è fatto sentire mostrando la disapprovazione per i cambi di Ezio Rossi e spronando la squadra a dare di più. Prosegue intanto il volo da applausi del Chieri di Didu. Schiantato anche il Bra a domicilio (giallorossi in involuzione dopo le belle prove di inizio stagione che ne stanno un po’ minando le certezze) e miglior attacco del campionato con 18 gol fatti, con equilibrio annesso testimoniato dai soli 8 gol subiti.

Vittorie pesanti per il Casale nei minuti finali e in rimonta per il Derthona, che sotto 0-2 in casa con l’Imperia si rialza e si prende tutto il banco. I leoni di Zichella così inanellano il sesto risultato utile consecutivo e soprattutto la quarta vittoria consecutiva. Sussulto del Saluzzo grazie alla doppietta di Lewandowski, anche se a Caronno sembrava fatta per il colpo che avrebbe potuto dare una sterzata ai granata ma il 2-2 di Corno nel recupero non deve abbattere, anzi. Bella vittoria anche per il Borgosesia di Lunardon, sempre più guida dei granata che stanno trovando la loro identità.

Ancora a secco di vittorie l’RG Ticino che col Gozzano non riesce a uscire dall’astinenza da gol: solo tre le reti segnate dalla squadra di Celestini e senza i gol diventa difficile pensare ad una salvezza tranquilla… Fossano che raccoglie ancora una volta meno di quanto avrebbe meritato ma gonfia il petto e porta a casa un punto importante in inferiorità numerica. Rimontato ancora una volta il Novara, ancora senza sconfitte ma con rimonte subite che ne stanno tarpando un po’ le ali…