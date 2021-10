Ponte San Pietro-Castellanzese: Cerini risponde a Colombo, Curioni e Cotta si spartiscono la posta in palio

La Castellanzese aveva bisogno di trovare delle risposte, e a Ponte San Pietro arriva un pareggio decisamente importante visto il momento. Un primo tempo dove entrambe le squadre sprecano qualcosa di troppo e faticano in fase di possesso. È a 5' dalla fine della prima frazione che Colombo, su intuizione di Ferrandino, trova il vantaggio per la squadra di Cotta. Il Ponte San Pietro però reagisce nella ripresa e dopo un'azione insistita trova l'1-1 con Cerini. Nel finale le squadre provano a portare a casa i tre punti, ma al triplice fischio si spartiscono la posta in palio. Colombo, vantaggio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con