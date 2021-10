Tritium, l'ex presidente Camoni: «Lascio dopo aver riportato la Tritium dove avevamo promesso e con un settore giovanile di cui vado orgoglioso»

Da lunedì la Tritium ha una nuova proprietà. L'ormai ex presidente Juri Camoni, infatti, ha venduto la società a Marco Foglia, ex vice presidente del Legnano e proprietario di Effecigi Group, azienda leader nella manutenzione e ristrutturazione edilizia nel mercato immobiliare di lusso con sede a Pero. Una scelta che ha colto di sorpresa l'ambiente e che verrà spiegata domani pomeriggio, quando è in programma una conferenza stampa presso lo stadio La Rocca per presentare il nuovo progetto. Quella che ha portato Camoni a vendere il club è stata una decisione sofferta e tutt'altro che semplice: «Dopo sette anni e tutto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con