Tritium, Marco Foglia presenta il progetto: «Quest'anno obiettivo salvezza per poi diventare protagonisti la prossima stagione»

Si è svolta nella sala stampa dello stadio La Rocca la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà della Tritium, convocata per illustrare il progetto che vedrà protagonista la società biancazzurra nelle prossime stagioni. Presenti il presidente Marco Foglia, il vice presidente Andrea Muzzolini e il direttore generale Giuseppe Pardeo, che hanno scandito tempistiche e obiettivi che intendono raggiungere alla guida del club.

A prendere la parola per primo è stato il nuovo presidente, Marco Foglia: «Il progetto nasce dalla ricerca di una società che valorizzasse molto il lavoro con i giovani, e purtroppo di realtà così ormai ce ne sono veramente poche. Quindi il fattore predominante è stato la presenza di un forte settore giovanile, che andrà ulteriormente sviluppato e valorizzato. Ci sono realtà che non lo considerano e non investono sul vivaio, al contrario della Tritium. La nostra idea è quella di un progetto a lungo termine, non biennale o triennale ma sviluppato su un arco temporale più lungo. Quest'anno è inutile prendersi in giro, l'obiettivo è mantenere la categoria per poi puntare a un campionato da protagonisti la prossima stagione. Adesso con la dirigenza ci sarà una verifica della parte sportiva, quindi i singoli giocatori e l'eventuale inserimento di nuovi elementi che stiamo già trattando in questo momento. Iniziamo però già da ora a gettare le basi per i prossimi campionati: l'intenzione è quella di puntare su uno zoccolo duro di elementi che valuteremo durante l'anno, a cui ne verranno aggiunti altri durante il prossimo mercato estivo». Fondamentale sarà anche il ruolo della squadra Under 19: «Oggi ho assistito personalmente a una parte dell'allenamento della Juniores. Senza esagerare, credo ci siano elementi molto validi che possano essere aggregati alla prima squadra. Inoltre, avendo preso la decisione di far allenare la Serie D al pomeriggio e non più alla sera, intendiamo organizzare delle vere e proprie partite tra prima squadra e Juniores per creare un'amalgama maggiore».

Tra le ragioni che hanno convinto Foglia a comprare la Tritium c'è anche un bilancio in ordine: «Ci sono squadre indebitate e in maniera anche pesante, per questo ho scartato alcune realtà a cui mi ero interessato. Arrivare in una realtà già massacrata correndo poi il rischio di rovinare il mio nome non mi andava assolutamente. Qui invece c'è un ambiente sano su cui poter costruire. Un altro fattore su cui personalmente punto molto è riportare la gente di Trezzo allo stadio, perché sono convinto che avere una tifoseria sia un valore aggiunto nel momento in cui gli avversari vengono a giocare a casa nostra. L'impianto, che rispetto a tanti altri considero più intimo, è stato un altro dei motivi che mi hanno spinto a scegliere questo club. Qui l'apporto della tifoseria può essere davvero un'arma in più per il campionato».

Il vicepresidente Muzzolini ha illustrato quale sarà l'approccio della nuova proprietà: «Come facciamo nel nostro core business, che è quello delle ristrutturazioni e manutenzioni, siamo persone pragmatiche e pratiche che amano lavorare a testa bassa. Vogliamo porci degli obiettivi per portare il nostro modello di successo in azienda anche nella Tritium. Per noi questo non è un hobby, qui vediamo la possibilità di creare un progetto vero e proprio a lungo termine. Pertanto quello che abbiamo in mente sono cose molto concrete e ben radicate nella nostra testa. Il primo passaggio è creare un ambiente armonioso, già le basi ci sono per creare una sinergia tra i vari settori giovanili. Noi abbiamo in mente un modello di squadra a trecentosessanta gradi dai bambini fino alla prima squadra. Una società che cura bene il settore giovanile getta realmente le basi per un futuro stabile e sicuro». Un ruolo fondamentale l'avranno anche i tifosi: «Noi abbiamo assolutamente intenzione di avere un rapporto diretto con la tifoseria, che dovrebbe cominciare da subito, anche per raccogliere opinioni su come portare persone allo stadio ricreando quell'atmosfera che la Tritium merita».

A descrivere come verrà impostato questo progetto da un punto di vista operativo ci ha pensato il dg Pardeo: «Gli investimenti che andremo a fare non riguardano soltanto la prima squadra ma tutti gli asset del club, nessuno escluso. Questi mesi ci serviranno per capire dove siamo, dov'è l'asticella e come alzarla. Per quanto riguarda il settore giovanile creeremo un unico raccordo dalla scuola calcio alla Serie D, perché ci siamo accorti che ci sono le basi ma alcuni meccanismi vanno oleati. Destineremo inoltre un budget extra per il vivaio, non limitandoci quindi agli introiti delle rette. Investiremo anche sulla comunicazione, perché se non è adeguata possiamo anche essere primi in classifica, ma se non ci conosce nessuno è un progetto che facciamo soltanto per noi stessi. Andremo quindi a sviluppare con una narrazione importante tutto ciò che sta intorno alla squadra. Il progetto forse più rilevante riguarda però lo stadio, perché oggi c'è una logistica sparsa e il settore giovanile si allena in vari campi. Noi lavoriamo all'ipotesi di avere un centro sportivo nostro: non abbiamo ancora identificato dove perché dobbiamo esplorare la zona ma vogliamo creare una casa ben definita per la società. Inoltre intendiamo sviluppare lo stadio nelle sue mancanze, soprattutto dove ci sono richieste di criteri infrastrutturali che la federazione ci impone, perché in prospettiva futura vogliamo capire se potremo adeguare questo impianto per la Serie C. Per questo ovviamente dobbiamo interloquire col Comune, ovvero l'ente che dovrebbe darci la concessione. La premura della società, il giorno dopo la chiusura della trattativa, è stato fare un sopralluogo con gli operai di una ditta specializzata per essere preparati quando andremo a parlare con l'Amministrazione Comunale».