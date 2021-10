Castellanzese-SG City Nova: Colombo e Micheli regalano la prima gioia a Cotta e tre punti fondamentali per i neroverdi, Ciceri a rischio?

La Castellanzese era chiamata a dare delle risposte, e lo ha fatto nella partita più complicata, quella con il Sangiuliano: al triplice fischio i neroverdi gioiscono 2-0 grazie alle reti di Colombo (nella prima frazione) e di Micheli (nella ripresa). Castellanzese che ripropone il 3-5-2 con Cincilla in porta, Micheli-Alushaj-Mazzola i tre della difesa; centrocampo affidato a Falzoni, Melli, Perego, Mandelli e Piran, mentre in attacco Ferrandino e Colombo. Il Sangiuliano risponde con il 4-3-3: Bonadeo fra i pali, Mazzei, Pascali, Bruzzone e Zanon per la retroguardia; a centrocampo Pedone, Guerini e Varano, mentre il trio d'attacco è composto da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con