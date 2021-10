Chieri da favola, Novara da grande, Casale sogna… Varese risorge. Crisi RG Ticino e Bra

Non svegliateli! Il Chieri di Didu schianta anche la Sanremese, fa filotto di vittorie casalinghe e tiene lo scettro del campionato. In scia resta il Novara, che strapazza il Vado e rimane incollato al favoloso Chieri con il Casale di Sesia, miglior difesa del campionato col Gozzano, che espugna con cinismo Lavagna e con una gara da recuperare col Sestri è sul podio a soffiare sui sogni.

Torna alla vittoria il Città di Varese contro il Ligorna, scacciando fantasmi e mugugni anche sulla guida tecnica di Ezio Rossi. Cade ancora il Bra in casa dell’Imperia (crisi giallorossa e scricchiolii che cominciano a diventare rumori…) mentre il Saluzzo si rialza, si prende la prima vittoria stagionale ai danni di un Hsl Derthona che interrompe la sua striscia positiva.

Da urlo la prestazione del Borgosesia, con l’undici dall’età media più bassa del girone, che schianta 4-1 l’RG Ticino, unica squadra ancora senza vittorie e all’ultimo posto in classifica che non riesce a risolvere il problema del gol nonostante ulteriori ritocchi alla rosa. Così come preziosissima e pesantissima è la vittoria del Gozzano con la Caronnese così come vale oro il blitz nell’anticipo del sabato del PDHAE di Cretaz sul campo di un Fossano in involuzione.