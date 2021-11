Villa Valle: Valter Bonacina rassegna le dimissioni, panchina affidata ad Alessio Delpiano

Cambio sulla panchina del Villa Valle. Valter Bonacina, l'allenatore che ha guidato i giallorossi in questo inizio di campionato collezionando due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, ha rassegnato le dimissioni in seguito all'infortunio che l'ha costretto ad operarsi al tendine d'achille la scorsa settimana. Al suo posto arriva Alessio Delpiano, l'anno scorso al timone del Valcalepio in Eccellenza.

Questo il comunicato diffuso dal club orobico: «Nella serata di ieri, dopo un lungo confronto, la Società VillaValle SSD ARL ha preso atto della volontà del tecnico della Prima Squadra, Valter Bonacina, di rassegnare le proprie dimissioni. Una decisione presa anche per via dell’infortunio al tendine d’Achille che non gli permette, specie in questa delicata fase della stagione, di poter dare il 100% sul campo accanto ai calciatori. La Società ha accettato le dimissioni e contestualmente vuole ringraziare il mister per il lavoro svolto in questi mesi, per l’onestà dimostrata e gli augura una pronta guarigione, sperando che le nostre strade possano un giorno rincontrarsi. Domani, giovedì 4 novembre, alle ore 17, presso la sala stampa del nostro Centro Sportivo, ci sarà la presentazione del nuovo tecnico della Prima Squadra, Alessio Delpiano. Il mister sarà a disposizione della stampa presente».