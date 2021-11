Sangiuliano City Nova rilancia per uscire dalla crisi: pronto il colpo Mario Chessa dalla Castellanzese?

Una possibile bomba di mercato rimbalza da Castellanza: Mario Chessa potrebbe lasciare i neroverdi per trasferirsi alla corte di Andrea Ciceri al Sangiuliano City Nova. Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso, essendo l'attaccante uno dei punti di forza della formazione di Corrado Cotta, avendo segnato la bellezza di 48 reti in 71 presenze nelle ultime due stagioni e mezzo.

Il bomber, premiato in estate dalla Lnd come miglior realizzatore di tutta la Serie D nello scorso campionato, potrebbe andare così a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo dei gialloverdi, che vanta già nomi di assoluto livello come Carlo Ferrario, Frenci Qeros e Pietro Cogliati. Dopo un avvio praticamente perfetto, con cinque vittorie nelle prime sei giornate tra cui il colpo esterno sul campo del Desenzano Calvina, Pascali e compagni hanno bruscamente frenato raccogliendo un solo punto nelle ultime tre partite, con la sconfitta subita domenica proprio dalla Castellanzese che ha aperto la prima mini-crisi della stagione.