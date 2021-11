Castellanzese, il Presidente Affetti blinda Chessa: «Ha firmato con noi e per quest’anno sicuramente non si muoverà»

«Mario Chessa è un giocatore neroverde a tutti gli effetti e un suo possibile trasferimento non è mai stato in discussione», esordisce così la Castellanzese in risposta alla possibilità di un cambio di maglia del classe 1993. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sul bomber neroverde sarebbe piombato il Sangiuliano City Nova, ma le parole del Presidente Alberto Affetti suonano perentorie: «Mario è un ragazzo serio che ha firmato con noi e che per quest’anno sicuramente non si muoverà. Speriamo che possa vestire questi colori il più a lungo possibile».

La storia tra l'attaccante e la Castellanzese sembra dunque esser destinata ad avere un terzo capitolo dopo le ultime due stagioni in maglia neroverde, com la quale Chessa ha siglato 10 gol in 26 partite nel primo anno e ben 34 in 36 gare nel passato campionato. Una conferma dunque fondamentale per i varesotti, che in questo avvio di campionato hanno visto scendere in campo il bomber soltanto per cinque sfide di campionato a causa di un infortunio che sembra ormai smaltito, come dimostrano i 90 minuti giocati con la Caronnese in Coppa, anche se domani dovrebbe essere impiegato a gara in corso.