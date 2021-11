Bra-Asti: Virdis punisce il Bra e Floris al quinto ko nelle ultime sei gare...

Un Asti decisamente rinvigorito dalle troppe critiche ricevute in settimana, come detto dal suo allenatore al termine del match vinto per 0-1 in trasferta dai suoi. Match che vede proprio l’Asti far soccombere un Bra in piena crisi, tra infortuni e diffide, che lo condannano al quinto ko nelle ultime 6 partite giocate. Una partita che ha visto dominare prima l’Asti nella prima frazione e poi il Bra nella ripresa, ma sull’unica disattenzione del padroni di casa il neo-entrato Picone si procura il rigore che l’altro giocatore subentrato dalla panchina Virdis trasforma, dopo il rosso a Balzo per somma di...

