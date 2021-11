Casatese-Brianza Olginatese: in campo domina l'equilibrio, il derby lecchese finisce in parità

Una splendida giornata di sole è la cornice del derby lecchese tra Casatese e Brianza Olginatese, partita valida per la decima giornata del girone B di Serie D. Due squadre in forma che arrivano a questo scontro entrambe motivate a far bene e a vincere. Una partita bellissima che si conclude con il punteggio di 2-2 e che permette a Pietro Fusi di mettersi in mostra. Il numero 4 biancorosso è stato autore di una sontuosa partita che gli è valsa il titolo di migliore in campo. Casatese che sale a quota 18 punti e resta sempre in corsa per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con