L'Hsl Derthona si gode i leoni Manasiev e Teti. Casale da record e da primato

Giornata da numeri uno, con l’eterno Francesco Teti, super-portiere dell’Hsl Derthona che mette le mani sulla vittoria contro il Città di Varese (firmata da un altro grande ed eterno ‘leone’ come Manasiev). Un monumento nazionale che non sente stanchezza mentale e fisica e continua a dettare legge.

Come quella che sta imponendo il Casale di Marco Sesia: quarta vittoria di fila (e senza subire gol) confermandosi miglior difesa del campionato (col Gozzano) con soli 5 gol subito e l’opportunità, mercoledì a Sestri nel recupero di campionato, di prendersi lo scettro del primato e ‘fare davvero sul serio’. Primato in vista ‘grazie’ al testacoda del Chieri, che ha subito la sconfitta nel finale in casa dell’RG Ticino di Celestini che ha allontanato così i fantasmi, centrando la prima vittoria stagionale e ‘cedendo’ l’ultima piazza al Fossano che sembra rivivere ‘l’incubo’ (con lieto fine) della passata stagione. Arriva anche la prima sconfitta per il Novara (ultima immacolata del gruppo), che cade in una gara incredibile a Sanremo a testimonianza che nulla sarà dovuto e tutto sarà da guadagnare in un campionato lungo e duro come la Serie D.

Continua il volo del Borgosesia di Lunardon mentre l’Asti alza la cresta e inguaia ancora di più il Bra di Floris, alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare e a cui non sono serviti anche gli ultimi innesti d’organico. Punticino-coraggio del Saluzzo in casa PDHAE reduce dall’impresa di Coppa Italia in settimana quando ha espugnato il Piola di Novara. Caronnese ancora ‘incompiuta’ nel pareggio agrodolce con la Lavagnese così come tutta sostanza è il pareggio del sempre più quadrato Gozzano di Schettino.