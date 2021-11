Fossano-Derthona: Adorni regala tre punti preziosissimi ai padroni di casa

Il Fossano torna a sorridere e lo fa con una vittoria di prestigio contro il Derthona di Zicchella. Nonostante un avvio in sordina, i biancoazzurri la sbloccano al 36' grazie a un colpo di testa di Lorenzo Adorni. Gli ospiti reagiscono e si rendono più volte pericolosi con Otelè, ma faticano a trovare il pareggio. I fossanesi sono bravi a difendere il risultato e hanno diverse occasioni per chiudere il discorso. Il risultato non cambia e i ragazzi di Viassi trovano una vittoria di misura molto importante per il morale. I bianconeri vengono scavalcati dal Novara al terzo posto in classifica....

