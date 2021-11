Bra-Città di Varese, colpo biancorosso firmato da Mamah e Foschiani

Una vittoria di carattere per mandare un messaggio chiaro alle pretendenti della zona playoff (e non solo). Il Città di Varese espugna Bra grazie ad un secondo tempo quasi perfetto se non fosse stato per i gol sbagliati sottomisura che avrebbero potuto far aumentare il divario e, magari, vivere più serenamente il finale di gara. Perché è vero che il Bra nel secondo tempo ha pagato l'avvio sprint biancorosso, ma se Trombini non si fosse superato in pochi secondi al 35' su Masawoud e Alfiero magari i minuti finali avrebbero potuto essere all'insegna di un altro copione. Un risultato che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con