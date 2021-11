Il Novara si prende il trono, Bra medita dopo il ko col Varese

Dopo dodici giornate in cui ha dettato il passo il super-Chieri di Didu, il Novara si prende ciò che fin dall’inizio del campionato tutti si aspettavano: la vetta. La squadra di Marchionni soffre, va in svantaggio, sbaglia un rigore con Vuthaj ma alla fine, grazie sempre a Vuthaj e a un gol di Pereira, figliol prodigo e prodotto del vivaio del Novara che fu, piega una Caronnese che avrebbe meritato qualcosa di più sul campo ma che si prende applausi e autostima per il suo cammino.

Cade rovinosamente il Bra in casa contro il Città di Varese che si mette in scia alle grandi e allontana dubbi e domande. Bra che ora medita eccome sulla posizione del tecnico Floris: 6 sconfitte nelle ultime 8 gare, con una sola vittoria e un pareggio sono un bottino troppo magro anche per le velleità di rinnovamento e cambiamento in casa giallorossa. Riflessioni sul possibile cambio che aprono scenari e toto possibile erede. Con una suggestione (impossibile?): il ritorno di Daidola sulla panchina giallorossa. Sì perchè, tecnicamente, Daidola non era stato tesserato dal PDHAE prima dei saluti e chissà che il cuore non prevalga sulla ‘ragione’ di un addio forse ancora troppo fresco…

Bene il Casale contro un Gozzano rimaneggiatissimo e bella reazione del Derthona, che ritrova il miglior Otelè, e rimonta il Ligorna. Pari che vale del Chieri a VAdo così come muovono la classifica Pdhae, RG Ticino e Asti mentre cade il Borgosesia con la corazzata Sanremese, con in campo a brillare Omoregbe a quanto pare non distratto dal suo futuro rossonero casa Milan.

Vittoria pesantissima invece nell’anticipo del sabato del Saluzzo sul Fossano che forse dovrà trovare un’altra formula magica per trovare un’altra salvezza dal sapore dell’impresa.