Breno-Castellanzese: Mandelli risponde a Brancato, botta e risposta fra Tacchinardi e Cotta

Breno-Castellanzese: situazioni diverse sì, ma poi forse non così tanto. Sia i granata che i neroverdi sono chiamati a invertire il senso di marcia dopo diverse sconfitte pesanti. Come il migliore dei match chiave al triplice fischio il risultato è 1-1, con Mandelli che risponde a Brancato. Breno che nel primo tempo appare più insidioso, mentre la ripresa è a tinte neroverdi: tante occasioni e un rigore solare negato al 44' per fallo su Melli. Un punto che muove la classifica di entrambe le squadre che devono vedere il bicchiere mezzo pieno. Brancato, vantaggio granata. Passano soltanto 40 secondi e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con