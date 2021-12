Novara scatenato: presentati Desjardins e Di Munno, in arrivo anche bomber Alfiero dal Bra

Novara capolista e insaziabile anche sul mercato. Presi e presentati i nuovi acquisti Axel Desjardins e Alessandro Di Munno con il presidente Ferrari a fare gli onori di casa, nell'aria un primo vero e proprio botto di mercato con il sempre più probabile e a quanto pare imminente arrivo anche dell'attaccante classe '93, Vincenzo Alfiero, dal Bra. Per ora nulla di ufficiale ma il colpo sembra davvero prossimo dall'essere messo a segno. E sarebbe una coppia gol da brivido poichè Alfiero, con 10 gol, e Vuthaj, con 16 gol, sono i primi due marcatori assoluti del girone...

Mercato in entrata anche a Chieri, dove è arrivato Andrea Ferrando, difensore centrale classe ’98 e cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Nato a Cuorgnè, grande fisicità, Andrea Ferrando dopo l’esperienza in bianconero, ha disputato due stagioni nella Primavera della Pro Vercelli. Da lì, il salto in Serie D, prima con la maglia dell’Este (due stagioni, 57 presenze), poi a Borgosesia, proprio con Marco Didu in panchina (16 gettoni) e nella scorsa annata con il Pontdonnaz (20 presenze). Ha iniziato questa stagione con l’Ambrosiana, con cui è sceso in campo in quattro occasioni.

Voci in entrata anche a Casale dove potrebbe arrivare l'attaccante Giusto Priola che ha ufficialmente rescisso il proprio contratto che lo legava al Giarre, dopo un inizio di stagione davvero deludente. Secondo i primi rumors di mercato, il 31enne difensore centrale palermitano potrebbe andare al Casale che è alla ricerca di una punta.

Intanto il Città di Varese ha comunicato che è stato risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Osarimen Ebagua, con tanto di ringraziamenti da parte della società: «A Ebagua vanno i ringraziamenti per il contributo portato nell’esperienza iniziata a gennaio 2021. Che, tra le altre, è stata impreziosita con il traguardo personale delle 50 reti in maglia biancorossa lo scorso 9 maggio».