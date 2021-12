Alcione-Rimini: un lampo di Germinale permette alla capolista di sbancare l'Arena, Orange generosi ma Bangal spreca troppo

Il Rimini fatica più di quanto racconterebbe la classifica per avere ragione di un Alcione ben messo in campo che resta in partita fino al novantesimo. A decidere la sfida sono due subentrati dalla panchina: Germinale, che la sblocca novanta secondi dopo il suo ingresso in campo, e Greselin, che la chiude in pieno recupero. I milanesi possono recriminare per non aver saputo sfruttare la superiorità numerica nell'ultima mezz'ora per il rosso ad Andreis, fallendo diverse opportunità soprattutto con Bangal. Gli Orange bagnano l'esordio all'Arena Civica di Milano ospitando la capolista, sfida che non potrebbe essere celebrata con una cornice...

