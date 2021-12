Girone A: Novara sorride dopo lo spavento, RG Ticino a valanga in casa del Sestri, fioccano i rinvii. Arriva l'annuncio di Alfiero che saluta Bra in direzione Novara

Turno quasi in bianco visti i tantissimi rinvii per neve. Si è giocato al Piola di Novara (con la Lavagnese), così come si sono disputate Ligorna-Vado e Sestri-RG Ticino mentre ad Imperia si è iniziata la gara contro il Casale (con l’esordio in panchina di Modica) che poi è stata sospesa al 34’ sullo 0-0. Per il resto tutte rinviate prima del fischio d’inizio le altre gare.

Novara che contro una Lavagnese ostica e un campo non semplice, riesce a fare suoi i tre punti non senza spavento (rigore dell’1-1 fallito nella ripresa da Avellino della Lavagnese) e incassa anche l’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’attaccante Vincenzo Alfiero del Bra, che all’Attilio Bravi, dopo il rinvio della gara dei giallorossi contro la Sanremese, annuncia il suo addio alla squadra di Floris per approdare nelle prossime ore al Novara. E con Vuthaj si formerà (a meno di clamorose sorprese e chiamate dai Pro per l’attaccante azzurro) un duo d’attacco spaventoso, con i due capocannonieri del girone rispettivamente con 17 e 11 gol a disposizione del tecnico Marco Marchionni.

Vittoria rotondissima e fondamentale invece nelle gare giocate per l’RG Ticino di Celestini che in casa di un Sestri Levante in piena crisi (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare) porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa e rincorsa salvezza con un 3-5 da applausi e una gara che dopo 40' era già sullo 0-3 e poi 1-5 prima della flebile reazione di casa.

Punti pesanti anche tra Ligorna e Vado, con gli ospiti che prima mettono in mostra le grandi parate del solito strepitoso Atzori del Ligorna per poi castigare nei minuti di recupero e incamerare tre punti che valgono come oro staccando proprio di tre lunghezze il Ligorna in classifica.