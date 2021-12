Il film del turno infrasettimanale: Arconatese fermata dal Legnano e la Casatese prende il comando del girone B; nel D vittorie esterne di Alcione e Fanfulla

In una giornata dominata dal maltempo, con alcune partite rinviate per neve, una sospesa dopo quarantacinque minuti e altre disputate su campi al limite della praticabilità, non mancano goleade né tantomeno sorprese, con la testa del girone B che passa di mano. Ottime notizie per le lombarde dal girone D, dove Alcione e Fanfulla s'impongono in trasferta e risalgono la classifica.

GIRONE B

La notizia di giornata è il passaggio di testimone al primo posto della classifica, che dall'inizio del campionato è stato appannaggio dell'Arconatese. Gli oroblùà di Livieri, infatti, non riescono a difendere il vantaggio siglato da Parravicini nel primo tempo e, una volta rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Zucchetti a cinque minuti dal 90', vengono raggiunti in piego recupero dal primo gol di Alessio Quaggio con la maglia del Legnano. Ne approfitta la Casatese che passa per 3-2 al Vyll Stadium e si prende il primato solitario. A decidere la sfida l'undicesimo gol in campionato di"Re" Giorgio Recino, freddo dagli undici metri. In precedenza le reti di Isella, Castelli, Radaelli e Masini avevano animato uno spettacolare primo tempo. Vince e convince il Sangiuliano City Nova, che sale al secondo posto grazie alla cinquina rifilata alla Vis Nova. Il gol lampo di Molinari illude le Lucertole, riprese dopo meno di un minuto da Fall. Nella ripresa i gialloverdi dilagano grazie a Barzotti (due volte), Ferrario e Varano. Rallenta invece il Desenzano Calvina, che non riesce ad andare oltre il 2-2 a Vimercate contro un'ottima Leon. Al vantaggio del solito Aliu risponde Achenza, poi il gol di Franzoni sembra indirizzare i tre punti verso la formazione di Florindo. Ma i gardenesi non hanno fatto i conti col cuore dei brianzoli, che anche privi di capitan Bonseri trovano il definitivo 2-2 con Moreo. Fa peggio la Folgore Caratese, superata 2-0 dalla Castellanzese tra le mura amiche. Le reti di Ferrandino e Compagnoni, una per tempo, danno ossigeno ai neroverdi di Cotta e allontanano i ragazzi di Longo dalla vetta. Balzo in avanti del Breno che passa sul campo della Real Calepina grazie a un'incornata di Mondini. Ai bergamaschi non basta una super prestazione di Gherardi per trovare la prima vittoria casalinga della stagione. Gol e spettacolo tra Sporting Franciacorta e Brianza Olginatese. Ad Adro vanno avanti i padroni di casa con Basanisi, ma vengono rimontati già nel primo tempo da un rigore di Cavagna e dalla rete di Caraffa. Nella ripresa i gialloblù ribaltano tutto con Scaglia e Basanisi, ma non hanno nemmeno il tempo di festeggiare perché un minuto più tardi la doppietta di Cavagna riporta tutto in parità. Non sa più vincere il Sona, condannato alla terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche da un Ponte San Pietro versione extralusso. I Blues annichiliscono i veneti segnandone addirittura cinque: doppietta di Cerini e un gol a testa per Ruggeri, Ferreira Pinto e Capelli. Di Vaudagna il gol della bandiera per i ragazzi di Damini. Sospeso all'intervallo il derby bergamasco tra Virtus Ciserano Bergamo e Brusaporto sul risultato di 1-1, frutto delle reti di Tonoli e Iori su rigore, mentre non si è nemmeno cominciato a giocare tra Caravaggio e Crema.

GIRONE D

Un super Fanfulla domina a Sasso Marconi e si prende l'intera posta con un 3-0 senz'appello. Trascinatore di giornata un immarcabile Spaviero, che entra in tutte e tre le reti del Guerriero. Dopo aver aperto le marcature, infatti, serve l'assist per il raddoppio di Balla e conquista il calcio di rigore con cui Brognoli chiude i conti. Vince anche l'Alcione, corsaro a Seravezza grazie al sesto gol in campionato di Francesco Manuzzi. Ottima la prestazione degli Orange nonostante le tante assenze, che hanno costretto Cusatis a correre ai ripari cambiando sistema di gioco dalla scorsa partita. Cade invece a sorpresa la Tritium. Al "La Rocca" di Trezzo passa infatti l'ex fanalino di coda Borgo San Donnino, che scavalca così in classifica gli uomini di Tricarico relegandoli in penultima posizione. Non cambia nulla in vetta alla classifica, con Rimini e Lentigione costrette al rinvio rispettivamente contro Ghiviborgo e Aglianese. Allo spettacolare 5-5 tra Carpi e Ravenna fa da contraltare lo scialbo 0-0 tra Bagnolese e Correggese. Per il resto vincono la Sammaurese, in rimonta contro il Progresso (in 10 dal 23' del primo tempo), il Mezzolara, corsaro a Prato, e il Real Forte Querceta, che passa con merito a Forlì.