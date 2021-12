Brianza Olginatese-Vis Nova: la tripletta di Fall e il gol di Cazzaniga rispondono all'apertura di Viganò e Caraffa per una vittoria sorprendente e meritata delle Lucertole

Termina 2-4 la partita tra la Brianza Olginatese e la Vis Nova con la sorprendente vittoria in rimonta degli ospiti. I ragazzi di Arioli partono fortissimo nel primo tempo portandosi sul 2-0 a ridosso dei primi venti minuti con i gol di Viganò e Caraffa. Poco dopo essersi assicurati un solido vantaggio i padroni di casa iniziano a calare in termini di concentrazione a la Vis Nova ne approfitta per riaprire sul finale del primo tempo con Fall. I monzesi rientrano affamati dagli spogliatoi e riescono prima a raggiungere i bianconeri e poi a superarli sempre grazie a uno straordinario...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con