Serie D: Novara pigliatutto, in campo e fuori! Varvelli nuova forza Chieri, doppia festa per Bra e PDHAE

Il Novara conferma anche a Fossano di essere squadra ‘destinata’ a vincere il campionato. Vittoria 3-0 dopo una gara in cui è il Fossano a strappare applausi, così come mercoledì, sotto la neve al Piola, superata di misura la Lavagnese (davanti a 600 spettatori!) e con i iguri a vedersi parato da Desjardins il rigore del possibile 1-1. Corazzata che ha calato anche l’asso Alfiero nel mercato, a segno contro il suo ‘mentore’ Viassi e che, con Vuthaj, forma una coppia d'attacco da ‘porto d’armi’: 32 gol in due in 16 giornate…

Segnali chiari per le rivali (presunte o tali) che restano, sulla carta, Chieri, Sanremese e Varese, più l’asterisco sul Casale con due gare da recuperare (e l'esordio di Modica in panchina rinviato per la seconda volta...). Sul campo e non solo, il Chieri risponde vincendo grazie al suo colpo di mercato, Varvelli, così come la Sanremese non trema col Ligorna.

Rallenta dopo quattro vittorie il Città di Varese e cade ancora l’Hsl Derthona contro il Sestri che ha cambiato pelle e allenatore (Fabio Fossati) dopo la caduta libera delle 6 sconfitte nelle ultime 7 gare. Bene il Gozzano e ancora scacco-Cretaz contro il Borgosesia-sorpresa e il ruolo che si inverte col sorpasso in classifica.

Blitz di rigore del Bra in casa RG Ticino (reduce dalla scorpacciata a Sestri) che infila la terza vittoria di fila e festeggia il ritorno in campo di Rossi dopo il lungo stop per infortunio. Dei tanti rinvii del turno infrasettimanale di mercoledì 8 dicembre, in campo il 30 dicembre Chieri-Fossano mentre tutte le altre recupereranno il 5 gennaio.