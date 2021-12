Virtus Ciserano Bergamo-Brusaporto: Iori su rigore regala il derby a Carobbio, occasione persa per Del Prato di agganciare il treno di testa

Il Brusaporto si prende il derby con la Virtus Ciserano Bergamo grazie a un rigore di Iori, glaciale dagli undici metri e capocannoniere del torneo con 14 reti. Nella continuazione della partita sospesa per neve il giorno dell'Immacolata, gli uomini di Carobbio partono meglio ma riescono a piazzare il guizzo vincente nel miglior momento dei rossoblù. Con questa vittoria i gialloblù si affacciano in alta classifica, raggiungendo il Breno all'ottavo posto a quota 22 punti. La sfida era stata sospesa per neve lo scorso 8 dicembre al termine della prima frazione, terminata 1-1 in virtù delle reti siglate da Tonoli,...

