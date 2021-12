Sporting Franciacorta-Castellanzese: i neroverdi sprecano l'impossibile, i padroni di casa dilagano

Lo Sporting Franciacorta ingrana la quinta e stende la Castellanzese per 5-2. a passare in vantaggio sono i neroverdi con Ferrandino, poi il pari arrivato su autogol; gli ospiti passano nuovamente in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Chessa al 40' ma 5 minuti dopo De Angelis rimette tutto in equilibrio (2-2). Nella ripresa si scatena lo Sporting Franciacorta e Bithiene, De Angelis e Sow calano la manita; dall'altra parte una Castellanzese sprecona con Chessa e Colombo che si divorano come minimo tre gol. Al triplice il risultato è di 5-2 con lo Sporting Franciacorta che mette in saccoccia...

