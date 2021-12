Città di Varese-Casale, dominio biancorosso ma è solo 1-0: Rossi terzo grazie a Minaj

Novanta minuti che sanno tanto di sentenza per il Casale che lascia all'Ossola di Varese le ultime speranze di sogni di gloria. Dopo sedici gare effettive il campionato sembra essere delineato e, nonostante la rivoluzione di dicembre che ha visto le porte girevoli tra entrate e uscite e l'esonero di Marco Sesia per Giacomo Modica, la realtà sembra chiara: i proclami estivi di vittoria e di testa a testa con il Novara sono un lontano ricordo. Le due settimane di «cura» Modica non sembrano aver portato benefici e all'Ossola si è vista tutta contro il Città di Varese dell'ex Ezio...

